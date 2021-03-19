«7 лет дома»: как поздравили Крым в «Лужниках» президент РФ и звезды спорта и культуры

Крым важен для России и ее народа, и возвращение полуострова в состав страны стало восстановлением исторической справедливости. Об этом заявил Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Накануне, 18 марта, это историческое событие отмечала вся страна.

Трибуны спорткомплекса «Лужники» украсили сотни огней, бесконечные красочные триколоры и надписи на плакатах - «Крым - 7 лет дома».

В самый неожиданный момент на сцене появился президент РФ, решения которого семь лет назад определили судьбу всей страны.

«Мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами сeбе, что наш народ имеет такую возможность и способность объединяться вокруг интересов родины. Именно эта любовь к родине находится в крови, в характере нашего народа. Потому что мы - вместе. С праздником!» - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул важность сохранения исторического наследия для всего народа России. Особое внимание президент уделил роли России в новых геополитических условиях.

«Мы никогда не согласимся, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано!» - заявил президент РФ.

Именно внешняя политика отдельного ряда государств не лучшим образом повлияла на жизни многих россиян.

«Меня даже не приглашали на некоторые европейские соревнования в связи с тем, что я поддержал воссоединение Крыма. Но я сознательно шел на это, а если нет - так нет, пожалуйста, будут соревнования без меня», - поделился шахматист Сергей Карякин.

Погода не помешала празднику на главном концерте весны. Каждому гостю, сидящему на трибунах, выдали по пледу. Причем, в порядке российского триколора - белый, синий, красный - начиная с верхней трибуны и заканчивая нижней. Среди зрителей нередко встречались самые настоящие «звездные» персоны.

«В разговорах со своими зарубежными коллегами, которые жесткие фразы позволили себе, я им сказал: ребята, есть восточная мудрость - сколько не говори халва - во рту слаще не станет. Просто приезжайте к нам и посмотрите», - отметил летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Страну поздравляли народные и заслуженные артисты, среди которых - российский альтист и дирижер Юрий Башмет и народный артист России Филипп Киркоров. У каждого из них - есть своя, особенная история и связь с полуостровом.