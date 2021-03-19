Центробанк отозвал лицензию у «ЮМК банка»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Банка Южной многоотраслевой корпорации». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что причиной отзыва лицензии послужили «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также оказались выявленными случаи проведения непрозрачных операций, направленных на вывод средств за рубеж.

Деятельность банка была нацелена на обслуживание интересов собственников, а также связанных с ними компаний. Более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности признали низкокачественной.