«Верный друг»: в ВВО началась подготовка к окружному этапу конкурса служебных собак

В 64 отдельной мотострелковой бригаде Восточного военного округа под Хабаровском идет подготовка кинологов к окружному этапу конкурса АрМИ «Верный друг». За ходом подготовки на тренировочном полигоне следит корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

«Эту очаровательную овчарку зовут Искра. И вот сейчас мы продемонстрируем, как она умеет преодолевать сложные препятствия. Она еще совсем неопытный боец, но тем не менее уверенно преодолевает это препятствие, которое называется "Бум"», - передает Максим с места событий.

Элемент под названием «Бум» - одно из 15 препятствий, которое проходят собаки в рамках подготовки к всероссийскому конкурсу АрМИ «Верный друг». Команды на тренировочном полигоне выполняют все поставленные задачи на твердую «5».

А в Амурской области в эти дни проводятся тренировки у артиллерийского комплекса «Малка», главная особенность которого в дальности поражения, которая составляет рекордные 50 километров.

«Во время этих учений проходит все тоже в нестандартном масштабе, потому что им помогают с воздуха беспилотники "Орлан-10". Для того, чтобы уничтожить условного противника, нужно сначала его обнаружить. Этим и занимаются беспилотники. Они довольно точечно производят поиск на замаскированных объектах - это командные пункты, боевая техника и другие объекты. И после этого передают координаты артиллеристам, которые точечно уничтожают каждую цель поэтапно и довольно безоговорочно», - отметил корреспондент «Звезды».

Стоит отметить, что в такой связке беспилотники и артиллерия работают максимально точно - дальность поражения составляет практически 100%. Это отличный показатель, как отмечают в ВВО.