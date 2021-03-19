Отборочный этап конкурса АрМИ «Белое солнце» прошел под Рязанью

Лучшие огнеметчики ВДВ служат в Туле. На полигоне под Рязанью прошел отборочный этап нового конкурса Армейских Игр «Белое солнце». Во время состязаний именно гвардейцам из 106-ой Тульской дивизии не оказалось равных в стрельбе из пехотного огнемета «Шмель». На огневом рубеже бойцам нужно было поразить два танка двумя выстрелами.

В ходе состязаний командам пришлось также преодолеть и огненно-штурмовую полосу. Десантники на время прошли различные препятствия - стену, разрушенный подвесной мост и огненный проход, а также метнули гранату на точность - каждый элемент идет в зачет. Лучшими на полосе стали бойцы из Улан-Удэ. Окончательные итоги состязаний еще предстоит подвести.

Конкурс «Белое солнце» получил название по оптическому эффекту от разрывов боеприпасов тяжелых огнеметных систем, на фоне которых солнце резко блекнет и с огневых рубежей выглядит абсолютно белым.

Армейские международные игры - 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября.