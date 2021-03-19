В стране и мире NASA успешно провело испытания ракетных двигателей для полета к Луне Алена Миронова Четыре силовые установки бесперебойно отработали восемь минут. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA Читайте нас на: NASA успешно испытало ракетные двигатели для полета к Луне. Огневые тесты провели на специальном полигоне в штате Миссиссипи. Четыре силовые установки бесперебойно отработали восемь минут. Испытания транслировались в прямом эфире. Новые двигатели создаются по программе «Артемида». На первом этапе американцы планируют простой облет Луны кораблем «Орион». На втором же полет уже будет пилотируемым. А на третьем этапе в 2024 году намечена высадка астронавтов на поверхность спутника. Правда, прошлые испытания 16 января окончились неудачей - двигатели работали одновременно чуть более минуты. Поэтому сроки программы могут быть сдвинуты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика