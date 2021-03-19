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Ближайшие перспективы: когда энергия солнца и ветра в РФ станет дешевле угля и газа

Анна Берестовая
05:59 19.03.2021
Стоимость обслуживания данных технологий уменьшается со временем, а их эффективность растет.
Ближайшие перспективы: когда энергия солнца и ветра в РФ станет дешевле угля и газа
© Фото: pixabay.com
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Уже через несколько лет вырабатываемая за счет использования ветра и солнца энергия окажется ниже по стоимости топливной, получаемой от газа и угля. Более того, в ряде стран солнечная энергия уже сейчас дешевле, чем сетевое электричество.

Об этом рассказала старший научный сотрудник РАНХиГС Татьяна Ланьшина. Она отметила, что за годы существования стоимость обслуживания технологий уменьшается, а их эффективность, напротив, становиться все больше.

«Если мы говорим о какой-то перспективе развития ветряной и солнечной энергетики в России, то через несколько лет они будут все равно дешевле, чем остальные виды топлива», - обозначила эксперт.

Специалист указала, что за десятилетие газовая генерация подешевела лишь на 30%, тогда как ветряная энергия стала стоить в три раза меньше, а солнечная - меньше в десять раз. При этом в соответствии с государственными проектами планы развития данного сектора незаслуженно низкие.

«Стоит развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу», - обозначила Ланьшина в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что стоит учитывать различные прогнозы в долгосрочной перспективе развития энергетической отрасли. Согласно одному из них, с годами все активнее будут применяться альтернативные виды топлива.

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