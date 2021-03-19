Горнорабочий погиб в шахте в Кемеровской области

В шахте в Кемеровской области при проведении работ погиб рабочий. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, мужчину зажало в забое шахты между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы, перемещением которой он занимался. В результате инцидента мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

«Тело рабочего поднято на поверхность. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего», - уточняется в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 217 Уголовного Кодекса - «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.