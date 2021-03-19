Ледяной фонтан в притоках Оби: саперы отработали тактику для защиты от паводка

В притоках Оби для защиты населенных пунктов от паводка специалисты инженерно-саперного подразделения Новосибирского ракетного соединения провели работы по разрушению льда.

Специалисты провели рекогносцировку района, замерили толщину ледяного покрова, произвели расчет количества взрывчатых веществ и средств взрывания, бурение лунок, а также закладку зарядов. После этого саперы произвели серию учебных подрывов.

Заряды были рассчитаны с учетом неукоснительного соблюдения безопасности для окружающей среды. Военными было осуществлено несколько точечных подрывов льда для устранения образовавшегося затора на изгибе реки высотой три метра и шириной от 30 до 100 метров, применив порядка 30 кг взрывчатки. Всего было расчищено русло реки протяженностью около километра.

С началом ледохода к мониторингу паводковой ситуации подключатся расчеты беспилотных летательных аппаратов. Нештатная противопаводковая команда Новосибирского ракетного соединения укомплектована военнослужащими по контракту, имеющими опыт проведения подрывных работ и оснащена современными образцами специального вооружения инженерных войск.