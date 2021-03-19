Торжественное мероприятие в честь Дня моряка-подводника состоялось в здании Главного Адмиралтейства в Петербурге
В Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства состоялось торжественное собрание, посвященное Дню моряка-подводника. В мероприятии приняли участие члены военного совета Военно-Морского Флота, ветераны, офицеры и курсанты образовательных учреждений.
С приветственным поздравительным словом выступил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, отметив, что для российского подводника понятия долг, честь и Отечество - смысл жизни.
«В этот знаменательный день примите, дорогие товарищи, самые искренние и теплые слова признательности за Ваш ратный труд, мужество и героизм. Отечество гордится своими сыновьями - моряками-подводниками!», - сказал главком.
В ходе собрания указом президента и приказами министра обороны России по итогам учебно-боевой деятельности ряд военнослужащих поощрен государственными и ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием артистов Центрального концертного образцового оркестра.