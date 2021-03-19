Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медики установили, какая серьезная болезнь вызывает сухость в глазах

Анна Берестовая
04:24 19.03.2021
Также ощущение сухости в глазах может сопровождаться нарушением четкости зрения.
Медики установили, какая серьезная болезнь вызывает сухость в глазах
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Ощущение сухости в глазах может быть связано с развитием артрита. Такую информацию сообщили американские медицинские специалисты.

Согласно установленной зависимости, возникающие в организме при ревматоидном артрите воспалительные процессы отражаются на коллагене, из которого состоят глазные склеры и роговица. В связи с этим данное заболевания порой вызывает «синдром сухого глаза».

Помимо собственно сухости в глазах, синдром характеризуется и иными неприятными ощущениями. Так, при нем может ухудшаться четкость зрения и проявляться ощущение постороннего предмета в глазу. Об этом пишет Express.

Ранее сообщалось, что изменение формы пальцев ног и рук может быть связано с одним из самых опасных онкологических заболеваний - раком легких. В этом случае, у пациентов наблюдается утолщение кончиков пальцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Ледяной фонтан в притоках Оби: саперы отработали тактику для защиты от паводка
03:00 Армия
Видео
Рев танков и дружба народов: в Нижегородской области прошли российско-белорусские учения
01:33 Армия
Видео
Ледовое «извержение»: саперы ЦВО готовятся к паводкам на уральских реках в Поволжье
00:01 Армия
Евменов рассказал о будущем подводных сил РФ и назвал главные качества российского подводника
23:34 Армия
Видео
Огонь по координатам от беспилотника: кадры атаки САУ «Малка» на максимальной дальности
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.