Медики установили, какая серьезная болезнь вызывает сухость в глазах

Ощущение сухости в глазах может быть связано с развитием артрита. Такую информацию сообщили американские медицинские специалисты.

Согласно установленной зависимости, возникающие в организме при ревматоидном артрите воспалительные процессы отражаются на коллагене, из которого состоят глазные склеры и роговица. В связи с этим данное заболевания порой вызывает «синдром сухого глаза».

Помимо собственно сухости в глазах, синдром характеризуется и иными неприятными ощущениями. Так, при нем может ухудшаться четкость зрения и проявляться ощущение постороннего предмета в глазу. Об этом пишет Express.

Ранее сообщалось, что изменение формы пальцев ног и рук может быть связано с одним из самых опасных онкологических заболеваний - раком легких. В этом случае, у пациентов наблюдается утолщение кончиков пальцев.