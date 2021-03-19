Выдержать напряжение: в ЮВО провели тренировку на стрессоустойчивость в условиях, близких к боевым

На Кубани около полутора тысяч военнослужащих 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) преодолели психологическую полосу препятствий в ходе мероприятий боевой и морально-психологической подготовки зимнего периода обучения.

Особенностью тренировки стала подготовка военных ротных тактических групп на психологической полосе препятствий с огненными и водными элементами. Впервые были апробированы новые формы работы и порядок взаимодействия по развертыванию пунктов психологической помощи в ходе боя. Также военные выполнили боевые стрельбы с отработкой тактических задач в обороне и наступлении.

Первыми полосу препятствий прошли инженерные подразделения, испытавшие на себе все способы отрицательного психологического воздействия. Затем они приняли участие в эвакуации «раненых» солдат с поля боя и оказали им первую медицинскую помощь.

После с военнослужащими были проведены практические занятия по управлению психологическим состоянием, мастер-классы и тренинги специалистов группы психологической работы по повышению стрессоустойчивости и профилактике эмоционального выгорания.

В учениях были задействованы порядка 40 единиц военной и специальной техники ЮВО.