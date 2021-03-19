Умер актер из «Приключений Электроника» Александр Казимиров

В возрасте 76 лет ушел из жизни актер Александр Казимиров. Об этом сообщил его коллега Юрий Ющенко в Facebook-аккаунте.

«Ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского русского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память», - написал он.

Казимиров скончался еще 13 марта, однако информация об этом появилась только сейчас. Причины смерти артиста не уточняются.

За свою карьеру Александр Казимиров снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, среди которых «Приключения Электроника», «Ликвидация», «Капитан Немо» и «По следам капитана Гранта».