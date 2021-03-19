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Юрист объяснила детали проекта предоставления данных операторами связи Роскомнадзору

Светлана Головина
02:49 19.03.2021
На данный момент операторы ведут переговоры с регулятором, чтобы был соблюден баланс государственных и частных интересов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
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Юрист Анастасия Кучерена пояснила «Звезде», что для достижения цели проекта Минцифры, обязывающего операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные клиентов, достаточно первичной информации.

Согласно проекту документа, ведомство намерено получать от операторов персональные данные всех абонентов, место жительства, реквизиты документов, удостоверяющих личность, а также информацию о вызываемых номерах и видах соединения.

«Доступ к данным, который запрашивает Роскомнадзор, на данный момент есть только у правоохранительных органов и для того, чтобы достичь цели достаточно первичной информации, например, об оформлении договора и как именно была подтверждена личность абонента», - рассказала юрист.

По ее словам, не стоит переживать насчет нарушения тайны переписки, поскольку в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пообещали, что прослушивать сами разговоры и  читать тексты сообщений не будут.

«Кто будет нести ответственность за охрану данных - вопрос открытый. В связи с этим возникает снижение доверия к самой сотовой связи, поскольку ее используют и в корпоративных целях, где информация о контактах, сведения сотрудников, юрлиц может представлять коммерческую тайну», - отметила Кучерена.

Сейчас операторы ведут переговоры с регулятором, чтобы был соблюден баланс государственных и частных интересов, подытожила юрист.

Законопроект направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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