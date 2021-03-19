Рев танков и дружба народов: в Нижегородской области прошли российско-белорусские учения

В Нижегородской области в ходе двусторонних тактических учений между военнослужащими танковой бригады ЗВО и военнослужащими Республики Беларусь на полигоне Мулино танкисты, мотострелки, зенитчики, разведчики и артиллеристы отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, а также оборудования фортификационных сооружений.

Военнослужащие выполнили задачи по ведению боевых действий с выполнением учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, зенитных самоходных установок «Шилка», реактивных систем залпового огня «Град».

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов «в бой» вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А «Шмель», выполнив уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь, экипажи ЗСУ «Шилка» обеспечили прикрытие войск от воздушного удара «противника».

Специалисты радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с подразделениями огневого поражения путем пеленгования источников радиоэлектронных излучений передавали координаты наиболее важных объектов для их уничтожения. После вскрытия радиоэлектронной обстановки, специалисты РЭБ выполнили задачи по искажению навигационного поля и созданию помех системам связи условного противника.

В двусторонних ротных тактических учениях в Нижегородской области, которые продлятся до 20 марта текущего года, принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты.