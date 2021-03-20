Новая жизнь промышленности: крупный металлургический завод восстановили в Алеппо

В сирийском Алеппо после прекращения боевых действий возобновил работу крупный металлургический завод. Именно здесь специалисты превращают обычный металлолом в необходимые для восстановления городов трубы и профнастилы, а также навесные фасады с самыми разными вариантами облицовки.

Почти 40% продукции завода до войны уходило на экспорт. Качество металлоизделий составляло серьезную конкуренцию более дорогим западным аналогам. Когда пришли боевики, почти все предприятия были разграблены. Они вывозили ценное оборудование и станки за границу для продажи, а когда покидали эти места, оставляли руины. Директор предприятия Абед Альтаир вспоминает, что свое производство восстанавливал практически с нуля.

«Конечно, когда началась война, мы закрылись. Но, вернувшись сюда, обнаружили, что все оборудование было разворовано - боевики все украли, а сам цех был разрушен на 90%», - сказал Абед Эль-Хадди Альтаир.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 100 тонн металлоизделий в месяц. Это должно помочь сократить импорт металла в республику из-за границы и удешевить процесс восстановления разрушенных террористами городов и поселков.

Завод, как и любое вновь открытое предприятие в Сирии, помогает также решить проблему нехватки рабочих мест. Пенсионер Набиль Куэльфатия рассказал, что людям его возраста найти работу крайне тяжело. На заводе работают 45 человек, вакансий почти нет, а желающих много. Устроиться на завод в качестве старшего инженера-технолога пенсионеру помог опыт и стаж работы более тридцати лет. ​

«Это большое счастье, что я оказался здесь. Я сейчас смогу прокормить свою семью. Моя семья ни в чем не нуждается, благодаря этому заводу. Работа тяжелая, но и высокооплачиваемая», - акцентировал он.

По словам руководителя предприятия, несмотря на все трудности есть уверенность, что боевики уже никогда не вернутся. В связи с этим нужно приложить все усилия, чтобы восстановить объемы производства и строить новые планы.

На данный момент вернуться к прежним объемам мешают западные санкции и пандемия, однако у завода уже появляются заказчики из соседних стран.