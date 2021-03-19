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Пересекая горную местность: кадры зрелищного конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш»

Анна Берестовая
23:45 19.03.2021
Всеармейский этап соревнований пройдет с 30 марта по 2 апреля.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Красноярском крае завершился окружной этап самого зрелищного конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш». Соревнования проходили в рамках Армейских международных игр - 2021.

На базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса полевой выучки горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш». Переходящий кубок за первое место был вручен команде соединения специального назначения из Самарской области. Второе место заняла команда военнослужащих соединения специального назначения из Новосибирска, третьей стала команда военнослужащих 201 военной базы. Каждый военнослужащий получил медаль участника соревнований.

В рамках состязаний военнослужащие преодолели двухдневный 50-ти километровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных задач, в которые были включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

По итогам соревнований лучшие военнослужащие отбираются для участия во всеармейском этапе конкурса, который пройдет с 30 марта по 2 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае.

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