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В Сирии боевики готовят провокацию с отравляющими веществами

Кира Карон
22:30 19.03.2021
Боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан для обвинения правительственных войск САР в применении химического оружия против мирных жителей.
В Сирии боевики готовят провокацию с отравляющими веществами
© Фото: Ma Yan Xinhua Globallookpress
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Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб», - сказал Карпов.

По словам Карпова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Карпов.

За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 238 автомобилей и 427 человек.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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