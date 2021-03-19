В стране и мире Ситуация в Сирии В Сирии боевики готовят провокацию с отравляющими веществами Кира Карон Боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан для обвинения правительственных войск САР в применении химического оружия против мирных жителей. © Фото: Ma Yan Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов. «В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб», - сказал Карпов. По словам Карпова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. «Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Карпов. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 238 автомобилей и 427 человек. *«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.



*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика