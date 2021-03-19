В Сирии боевики готовят провокацию с отравляющими веществами
Боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.
«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб», - сказал Карпов.
По словам Карпова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Карпов.
За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 238 автомобилей и 427 человек.
*«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.
*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.