В Сирии зафиксирован минометный обстрел с территорий ВС Турции

В сирийской провинции Ракка был зафиксирован минометный обстрел с подконтрольной вооруженными силами Турции территории. Об этом сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции», - сообщил контр-адмирал.

Карпов добавил, что протурецкие формирования стрельбой из пулемета остановили колонну с мирными жителями, которые направлялись в поселок Сейду провинции Ракка.

Также Карпов заявил, что во всей идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 23 обстрела с позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*. Наибольшее число обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.