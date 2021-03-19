Силы Черноморского флота следят за действиями крейсера ВМС США в акватории Черного моря
Подробностей об инциденте не сообщается.
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Военнослужащие Черноморского флота следят за действиями крейсера американского военно-морского флота «Монтерей», который сегодня зашел в акваторию Черного моря.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года», - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
На данный момент подробностей не сообщается.