Пользователи российских операторов связи пожаловались на сбои

На неполадки со связью пожаловались абоненты сотовых операторов: «МТС», «Мегафон», «Билайн» и «Теле2», а также «Ростелекома». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе социальной сети Вконтакте также произошел сбой.

Ранее пользователи Telegram по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера. Сбой в работе произошел 18 марта около 17.12 мск.