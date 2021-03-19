В Сети появились кадры мощного взрыва на стройке в Петербурге
По данным очевидцев, возгорание произошло в вагончиках строителей.
© Видео: ВКонтакте, Роман Петров © Фото: ВКонтакте, Роман Петров
Пользователи соцсети «Вконтакте» опубликовали кадры взрыва на стройке в жилом комплексе «Шуваловский» в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, как яркое пламя охватило несколько вагончиков строителей, после чего произошел мощный взрыв, напугавший очевидцев.
Данных о пострадавших и погибших также не сообщается.