В стране и мире В Сети появились кадры мощного взрыва на стройке в Петербурге Алексей Курильченко По данным очевидцев, возгорание произошло в вагончиках строителей. © Видео: ВКонтакте, Роман Петров © Фото: ВКонтакте, Роман Петров Читайте нас на: Пользователи соцсети «Вконтакте» опубликовали кадры взрыва на стройке в жилом комплексе «Шуваловский» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как яркое пламя охватило несколько вагончиков строителей, после чего произошел мощный взрыв, напугавший очевидцев. Данных о пострадавших и погибших также не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика