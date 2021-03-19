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СК проверит медиков, оказывавших помощь пострадавшим на «вечеринке с сухим льдом»

Алексей Курильченко
19:04 19.03.2021
Во время вечеринки три человека погибли из-за отравления углекислым газом.
СК проверит медиков, оказывавших помощь пострадавшим на «вечеринке с сухим льдом»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следователи проведут проверку медиков и спасателей, которые оказывали помощь участникам вечеринки, погибшим после плавания в бассейне с сухим льдом.  

«Следователи проверят на наличие признаков неоказания помощи и халатности действия 11 медиков скорой помощи, восьми сотрудников ГУ МЧС по Москве и двух сотрудников Научно-практического центра экстренной и медицинской помощи», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в феврале прошлого года. Молодые люди утонули в бассейне, потеряв сознание. Перед этим в воду было брошено почти 30 килограммов сухого льда. Двое погибли на месте, одного врачи смогли реанимировать, но позже он скончался.

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