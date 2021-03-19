В стране и мире СК проверит медиков, оказывавших помощь пострадавшим на «вечеринке с сухим льдом» Алексей Курильченко Во время вечеринки три человека погибли из-за отравления углекислым газом. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следователи проведут проверку медиков и спасателей, которые оказывали помощь участникам вечеринки, погибшим после плавания в бассейне с сухим льдом. «Следователи проверят на наличие признаков неоказания помощи и халатности действия 11 медиков скорой помощи, восьми сотрудников ГУ МЧС по Москве и двух сотрудников Научно-практического центра экстренной и медицинской помощи», - сообщил источник в правоохранительных органах. Трагедия произошла в феврале прошлого года. Молодые люди утонули в бассейне, потеряв сознание. Перед этим в воду было брошено почти 30 килограммов сухого льда. Двое погибли на месте, одного врачи смогли реанимировать, но позже он скончался. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика