Лукашенко назвал имена своих «достойных» преемников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена людей, которые могут занять его пост после следующих выборов. Среди них помощник президента по Гродненской области Юрий Караев и губернатор региона Владимир Караник. Лукашенко назвал их «достойными кандидатами, способными конкурировать между собой».

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», - заявил Лукашенко в ходе встречи с работниками предприятия «Молочный мир».

При этом глава Белоруссии отметил, что не рассчитывает на то, что страну возглавят его дети.

Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за помощь в вакцинировании граждан РБ от коронавирусной инфекции.