Из-за пыльной бури набережная Анапы превратилась в пустыню

В Анапе песчаные вихри закрутились и на побережье Черного моря. Пляжи курортного города сейчас как пустыня, их замело. Песок по самые крыши засыпал местные магазинчики на набережной. Он осел на зданиях и автомобилях. Проник даже внутрь домов через щели. Людям приходится выметать его. Ну а дети гуляют по барханам.

Специалисты в явлении не увидели ничего странного. С каждым годом дюны подбираются все ближе к городу. И остановить их может только озеленение.

Ранее частицы пыльных бурь из других стран добрались до Москвы. Было зафиксировано необычно высокое содержание взвешенных частиц РМ 10. В настоящее время сильные пылевые и песчаные бури наблюдаются в Китае, Казахстане, Катаре и Саудовской Аравии.