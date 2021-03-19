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Первый инвестиционный фонд будет создан на территории технополиса «ЭРА»

Андрей Аркадьев
17:57 19.03.2021
Соглашение о сотрудничестве подписано в Москве между Министерством обороны России и ПАО «Промсвязьбанк».
Первый инвестиционный фонд будет создан на территории технополиса «ЭРА»
© Фото: era-tehnopolis.ru
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На территории Военного инновационного технополиса «ЭРА» будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств в сфере оборонно-промышленного комплекса. Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

Документ подписал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, а со стороны банка - председатель Петр Фрадков.

Технополис «ЭРА» образован в 2018 году. 1 марта он отметил три года со дня основания. «ЭРА» расположена на берегу Черного моря, в Анапе. В технополисе проходят военную службу по призыву операторы научных рот - выпускники ведущих технических вузов страны, которые работают в интересах Минобороны, ведут исследования в области робототехники, информационной безопасности, нанотехнологий, а также аппаратов жизнеобеспечения.

Только в прошлом году операторы научных рот подготовили более 1 000 статей, получили шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации на программный продукт и 92 удостоверения на рацпредложения, они приняли участие в 23 научно-исследовательских работах в интересах ВС РФ, четырех научно-исследовательских работах в рамках гособоронзаказа и осуществили 12 инициативных разработок.

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