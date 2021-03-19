Вторая жизнь: в России создадут гусеничный снегоболотоход на базе МТ-ЛБ

ООО «ВПК» разработало программу модернизации гусеничных тягачей МТ-ЛБ и МТ-Лбу. Об этом «Звезде» сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

«Хорошо зарекомендовавшие себя во время службы в Советской и Российской армиях, а также в армиях ряда зарубежных стран транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-Лбу в большинстве своем в настоящее время выработали свой ресурс. На сегодняшний день только в нашей стране насчитывается более семи тысяч таких машин», - отметил он.

Конструкторами ООО «ВПК» была разработана программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-Лбу, в ходе которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения.

Машины получат новую каркасно-панельную кабину с вместимостью шесть человек, более мощный (до 450 л.с. вместо 240 л.с.) двигатель, большую удобную грузовую платформу с откидным задним бортом. При грузоподъемности четыре или пять тонн, в зависимости от модификации, модернизированные МТ-ЛБ и МТ-Лбу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь.

Как отметил Красовицкий, натурный образец нового снегоболотохода компания представит на предстоящем военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке в конце августа.