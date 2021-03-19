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В музее Техаса убрали восковую фигуру Трампа из-за агрессивных посетителей

Алексей Курильченко
17:23 19.03.2021
Некоторые гости музея били и царапали фигуру бывшего президента США.
В музее Техаса убрали восковую фигуру Трампа из-за агрессивных посетителей
© Фото: ripleyssanantonio, instagram
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В музее восковых фигур в американском Сан-Антонио убрали скульптуру, изображавшую бывшего президента США Дональда Трампа. По словам представителя музея Клэя Стюарта, некоторые посетители били и царапали фигуру политика.

«Повреждения фигур высоких политиков могут быть для нас проблемой», - заявил Стюарт изданию San Antonio Express News.

Отмечается, что статуя вернется на место не раньше, чем в музей прибудет фигура нынешнего президента Штатов Джозефа Байдена.

Ранее немецкий музей неандертальцев отправил президенту США Джо Байдену приглашение посетить их учреждение при удобном случае, после того, как американский лидер назвал отмену COVID-ограничений проявлением «неандертальского мышления». Как подчеркнули сотрудники музея, неандертальцы были умнее, чем думает Байден.

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