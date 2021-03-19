В Промсвязьбанке начались продажи нового сервиса «Автопомощь»

Промсвязьбанк 19 марта 2021 года расширил линейку сервисных продуктов, предложив клиентам новинку - сертификат «Автопомощь» на случай непредвиденных ситуаций на дорогах. В предложении нет никаких ограничений в зависимости от стажа вождения или года выпуска автомобиля.

Новый сервис поможет автомобилистам сэкономить время, нервы и деньги при решении любых ситуаций на дорогах. Обладателю опции будет доступен комплекс услуг, включающих юридические консультации и помощь в оформлении бумаг, возвращение автомобиля на дорогу и его ремонт, а также вызов такси и эвакуатора в случае ДТП.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться технической поддержкой при эксплуатации автомобиля - от консультаций автомеханика для самостоятельного устранения проблемы до выезда специалиста, если необходимо запустить двигатель, заменить колесо или подвезти топливо. Также автовладельцам доступны рекомендации юриста по любым вопросам, связанным с транспортным средством, включая покупку, продажу и оплату налогов.

Сервис разработан совместно с компанией «Русский АвтоМотоКлуб». Сертификат действует в течение 1 года по всей России и даже в ряде стран Европы. Оформить его можно в любом отделении ПСБ, в том числе в виде подарка своим близким. Цена «Автопомощи» - от 5 до 15 тысяч рублей.