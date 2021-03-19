В стране и мире Полиция задержала 11 подозреваемых по делу хищения у компании «Россети» Алексей Курильченко Мошенники вывели из оборота энергосистемы РФ более десяти миллиардов рублей. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 подозреваемых по делу о хищении нескольких миллиардов рублей у компаний, входящих в госкорпорацию «Россети». «Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным следствия, подозреваемые под прикрытием АО осуществляли непрофильные финансовые операции и выводили деньги из оборота энергосистемы России на счета частных лиц, в том числе и за рубежом. По словам Ирины Волк, с 2004 по 2019 год мошенники вывели более десяти миллиардов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика