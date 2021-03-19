Бывший премьер Украины опубликовал составленную американцами карту боевых действий Донбасса

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в Сети карту боевых действий в Донбассе. Публикация карты доступна в Twitter.

По словам Азарова, карта составлена американскими специалистами. На изображении представлена оценка численности группировок войск обеих сторон конфликта в регионе на сентябрь 2020 года.

«Взгляд на конфликт из США», - прокомментировал Азаров публикацию.

Украина, по мнению американских специалистов, в 2020 году располагала контингентом в 95 тысяч человек, а войска самопровозглашенных ЛНР и ДНР насчитывали 34 тысячи бойцов.

Количество военной техники у ВСУ было оценено в 450 танков и 230 установок ракетных систем залпового огня. Со стороны Донбасса насчитали 650 танков и 260 РСЗО соответственно.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток последующего обострения конфликта и реализации силового сценария в Донбассе.