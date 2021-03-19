«Лига справедливости» станет последним фильмом Зака Снайдера по комиксам DC

Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что версия фильма «Лига справедливости» будет его последней экранизацией комиксов издательства DC, пишет New York Times.

Студия Warner Bros. будет развивать истории персонажей в ином направлении. По словам Снайдера, «каноническим будет считаться кинотеатральный вариант «Лиги справедливости». Он пояснил, что события, происходящие в новом варианте фильма, не будут учитываться в дальнейших экранизациях.

«Лига справедливости Зака Снайдера» - это альтернативный вариант одноименного фильма 2017 года, который начинал снимать тоже Снайдер. Но на этапе пост-продакшна он покинул проект из-за смерти дочери. Работу над фильмом закончил другой режиссер - Джосс Уидон. Фанаты остались недовольны версией Уидона. Они опубликовали петицию с требованием выпустить фильм авторства Зака Снайдера. К ним присоединились главные актеры Галь Гадот и Бен Аффлек и съемочная группа фильма.

Четырехчасовая «Лига справедливости Зака Снайдера» вышла в прокат 18 марта.