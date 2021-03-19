На заводе ферросплавов в Серове взорвалась печь: видео

В одном из цехов на заводе ферросплавов в Серове взорвалась печь. Очевидцы опубликовали видео происшествия. На кадрах видно пожар, образовавшийся после взрыва.

«Печь не повреждена, люди не пострадали, разрушений нет. К вечеру технические специалисты установят причины хлопка, поэтому печь временно выключили. Завод продолжает работать», - заявил изданию NGZT глава пресс-службы завода Роман Грибанов.

По данным издания, на место происшествия не вызывали пожарных.