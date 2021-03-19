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Обуться так, чтобы не «обули» вас: названа опасность некачественных ботинок и кроссовок

Анна Берестовая
01:57 19.03.2021
Поддельная обувь плохого качества может негативно повлиять на весь организм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Некачественная обувь может вызывать сильные аллергические реакции. Об этом «Звезде» рассказала генеральный директор Национального обувного Союза Наталья Демидова. Чаще всего, по словам специалиста, к этому приводит воздействие плохих материалов, из которых изготавливается товар.

Так, ботинки или кроссовки могут быть сделаны из выделанной неправильным образом кожи с применением грубых химических веществ. К примеру, материал обуви может содержать избыточное количество солей хрома. Также опасен дешевый клей, обладающий сильным выраженным запахом и неустойчивые красители.

Кроме того вред здоровью может быть нанесен из-за неправильной с точки зрения ортопедии организации подошвы.

«Это тоже очень важный аспект, поскольку неправильное положение стопы ведет к неправильному расположению... позвоночника. И это со временем приводит к серьезным деформациям, к заболеваниям ног», - указала специалист.

Особенно опасна, как отметила Демидова, некачественная спортивная обувь. При занятиях спортом на ногу идет большая нагрузка, а также происходит большее потовыделение, что увеличивает требования к качеству обуви.

Кроме того, как сообщила эксперт, в обуви плохого качества часто нарушается технология производства. К примеру, вместо стандартных пяти гвоздиков каблук может держаться на трех или на одном. Подобные недочеты могут приводить к неприятным ситуациям, таким как вывих ноги или падения из-за сломанного каблука.

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