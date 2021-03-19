ЕС объявил о начале третье волны COVID-19
Обострение ситуации является поводом для ускорения вакцинации населения.
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В Европе было объявлено о начале третьей волны распространения COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», - сообщила Спинант.
Обострение ситуации является поводом для ускорения вакцинации населения.
Ранее Недзельский заявлял, что за третью волну коронавируса в Европе ответственна политика ЕС и проблемы с доставкой вакцины.