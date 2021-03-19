В стране и мире ЕС объявил о начале третье волны COVID-19 Кира Карон Обострение ситуации является поводом для ускорения вакцинации населения. © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress Читайте нас на: В Европе было объявлено о начале третьей волны распространения COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. «Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», - сообщила Спинант. Обострение ситуации является поводом для ускорения вакцинации населения.



Ранее Недзельский заявлял, что за третью волну коронавируса в Европе ответственна политика ЕС и проблемы с доставкой вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика