Поток солнечных частиц мчится к Земле на скорости 600 километров в секунду

В воскресенье, 21 марта, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает сайт spaceweather со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований.

По данным специалистов, поток высокоскоростного солнечного ветра, истекающий из южной полярной корональной дыры, станет причиной слабой магнитной бури на нашей планете.

Сейчас поток солнечных частиц движется по Солнечной системе со скоростью 600 километров в секунду, или 2,1 миллиона километров в час, пишет Express.

В зависимости от интенсивности магнитных бурь их подразделяют на пять классов - от G1 до G5. Как предупреждают ученые, слабое геомагнитное возмущение (G1) может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем.