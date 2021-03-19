Командующий Северным флотом вручил государственные награды отличившимся подводникам

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником и вручил государственные награды отличившимся офицерам подводных сил.

Медалей Ушакова были удостоены флагманский специалист минно-торпедного вооружения соединения атомных подводных лодок капитан 2 ранга Михаил Беседин, члены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Брянск» и «Екатеринбург»: капитаны 3 ранга Дмитрий Сафонов, Владимир Трушин, Андрей Шляйхер, капитан-лейтенанты Олег Зварко и Юрий Зинченко.

Медаль Суворова Моисеев прикрепил на грудь командира отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами подводных сил подполковника Александра Проскурова.

Командир РПКСН «Брянск» капитан 2 ранга Артем Васетинский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а командир ракетной боевой части крейсера капитан 2 ранга Олег Рабочий – такой же медалью I степени за успешно выполнение ракетной стрельбы по полигону Кура на Камчатке.

Почетную грамоту президента России адмирал Александр Моисеев вручил капитану 2 ранга Вадиму Злобину – командиру электро-механической части РПКСН «Брянск».

Всего из десяти награжденных государственными наградами семеро офицеров были из экипажа атомного подводного крейсера «Брянск», который неоднократно становился лучшим на Северном флоте по различным видам подготовки.