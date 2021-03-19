В стране и мире «Готов служить»: Шварценеггер согласился возглавить сопротивление в случае инопланетного вторжения Алена Миронова В опросе телеканала Blaze британцы выбрали американского актера в качестве лучшего кандидата в защитники Земли от пришельцев. © Фото: Armando Gallo, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Читайте нас на: Арнольд Шварценеггер заявил, что готов стать лидером борьбы с инопланетянами в случае их вторжения на нашу планету. «Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», - написал американский актер в Twitter. Ранее жители Великобритании приняли участие в опросе телеканала Blaze, предлагающего выбрать лучшего кандидата в защитники Земли от пришельцев. Британцы сделали выбор в пользу Шварценеггера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика