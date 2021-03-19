Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в очном формате

93-ая церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» пройдет в очном формате, пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

«Мы планируем организовать очное мероприятие с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Голливуда. Конечно, ваша первая мысль: Можно ли это сделать безопасно? Ответ да, можно», – сказано в письме.

Премия состоится 25 апреля в традиционном месте – кинотеатре Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Гости шоу должны будут предоставить свежие результаты тестов на коронавирус. Кроме того, на площадке будут работать медики. Все желающие смогут пройти ПЦР-тестирование. О соблюдении социальной дистанции и требовании носить защитные маски и перчатки в письме не сказано.

Продюсеры пишут, что разработали правила безопасности для посетителей шоу. Они разные для жителей города и тех, кто едет из-за пределов Лос-Анджелеса. При этом подробностей организаторы не приводят.

Ну а тем, кто не сможет приехать на шоу из-за расписания или беспокойства по поводу здоровья - «не повезло», сказано в письме. Продюсеры пишут, что «не имеют возможности увеличить масштаб» мероприятия.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасный и приятный вечер для всех вас лично, а также для миллионов киноманов по всему миру, и мы чувствуем, что виртуальный режим сведет на нет эти усилия», – подчеркивается в послании.

Среди номинантов на «Оскар-2021» нет ни одной русской картины.