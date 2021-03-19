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Военный институт физкультуры расширяет сотрудничество с вузами Петербурга

Тимур Шерзад
13:30 19.03.2021
Подписанные соглашения расширят возможности сторон в популяризации спорта, организации спортивных мероприятий и проектов, а также помогут проводить совместную подготовку кадров. 
Военный институт физкультуры расширяет сотрудничество с вузами Петербурга
© Фото: voinskayachast.net
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Военный институт физкультуры будет сотрудничать с целым рядом вузов и других организаций Петербурга в спортивной сфере. Об этом рассказали в Минобороны.

Соглашения о сотрудничестве подписаны со Спортивной федерацией спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом физической культуры и Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена. За подписанием наблюдал статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

Замглавы оборонного ведомства также проинспектировал Военный институт физической культуры. Панков осмотрел реконструированные и построенные объекты - курсантскую казарму, зал спортивных игр, столовую, клуб. Еще он посетил и кадетский корпус института. 

Подписанные соглашения расширят возможности сторон в популяризации спорта, организации спортивных мероприятий и проектов, а также помогут проводить совместную подготовку кадров. 

Завершив инспекцию, Панков отправился на торжественную церемонию, где произвел награждение грамотами министра обороны наиболее отличившихся военнослужащих института. Помимо этого, замминистра выступил с лекцией перед профессорско-преподавательским составом, где рассказал о ситуации в стране и мире.   

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