Ледовое «извержение»: саперы ЦВО готовятся к паводкам на уральских реках в Поволжье

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) начали подготовку к паводкам на уральских реках в Поволжье.

Согласно легенде учений, одному из населенных пунктов грозило подтопление из-за ледяных заторов на реке. Подрывная команда выдвинулась в район, где провела разведку реки на наиболее затороопасных участках.

Саперы измерили ширину русла, толщину льда, рассчитали количество взрывчатых веществ и провели бурение лунок для закладки зарядов. После этого совершили подрывы льда на водоеме.

Военные инженерно-саперных подразделений ЦВО отработали вопросы по защите мостов, гидротехнических сооружений и проведению аварийно-спасательных работ. Всего в учениях были задействованы более 50 военнослужащих.