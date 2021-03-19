Ледовое «извержение»: саперы ЦВО готовятся к паводкам на уральских реках в Поволжье
В ходе учений отработаны вопросы по защите мостов, гидротехнических сооружений и проведению аварийно-спасательных работ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) начали подготовку к паводкам на уральских реках в Поволжье.
Согласно легенде учений, одному из населенных пунктов грозило подтопление из-за ледяных заторов на реке. Подрывная команда выдвинулась в район, где провела разведку реки на наиболее затороопасных участках.
Саперы измерили ширину русла, толщину льда, рассчитали количество взрывчатых веществ и провели бурение лунок для закладки зарядов. После этого совершили подрывы льда на водоеме.
Военные инженерно-саперных подразделений ЦВО отработали вопросы по защите мостов, гидротехнических сооружений и проведению аварийно-спасательных работ. Всего в учениях были задействованы более 50 военнослужащих.