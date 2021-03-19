Китай обвинил США в нарушении протокола на встрече в Анкоридже

Американские дипломаты во время вступительной речи нарушили протокол и превысили выделенное им время, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя китайской стороны. По его словам, делегация республики приехала на Аляску «с искренними намерениями». Однако американцы резко вышли «за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в адрес внешней и внутренней политики Китая, провоцируя конфликт. Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу», заявил китайский дипломат.

Ранее США выдвинули похожие обвинения в адрес делегации КНР. По словам представителя американской администрации, Китай приехал «с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», пишет Reuters. По данным издания, страны договаривались о коротких двухминутных выступлениях каждого чиновника. Однако дипломат КНР Ян Цзечи 15 минут говорил на китайском языке, в то время как американская сторона ждала перевода.

В Анкоридже (штат Аляска) проходят первые американо-китайские переговоры на высоком уровне при администрации Байдена. В них принимают участие глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, глава МИД Китая Ван И, госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.