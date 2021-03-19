«Или они, или мы»: эксперт спрогнозировал борьбу за выживание между человеком и сверхразумом

У человека нет шансов мирно сосуществовать с искусственным разумом в случае его возникновения. Об этом заявил в комментарии «Звезде» член Ассоциации руководителей службы информационной безопасности Александр Токаренко, рассуждая о перспективах развития искусственного интеллекта.

«Данная система будет пытаться заменить, занять нишу свою, соответственно вытеснив из этой ниши человека как сущность... Если это (искусственный разум. - Прим. ред.) будет полностью самостоятельная сущность, то для нее мы будем опасны, мы конкуренты», - указал эксперт.

Он подчеркнул, что люди на Земле, которые являются представителями одного вида, не могут мирно сосуществовать, а при появлении абсолютно иного вида сущности не избежать борьбы за выживание.

При этом Токаренко посоветовал различать понятия «искусственный интеллект» и «искусственный разум», указывая, что первый управляется человеком, а второй представляет собой самостоятельно думающую автоматизированную систему, которая сама задает себе алгоритмы.

«Автоматизированные системы высокого уровня, которые работают довольно оперативно по заданным алгоритмам, - это уже отдельный вопрос, и системы "человек-машина", которые разрабатываются и модернизируются, - это вполне нормальное явление», - сказал эксперт.

По его словам, системы «человек-машина» являются лишь «дополнительными руками», с помощью которых выполняются определенные операции.

Токаренко пояснил, что вопрос, необходимо ли создавать искусственный разум, до сих пор является открытым. При этом с технической стороной проблемы пока также не все гладко.

«В человеческом мозге нейронов достаточно много. Наши вычислительные системы этого уровня не достигли, и поэтому все-таки искусственный интеллект в смысле искусственного разума - это все-таки отдаленное понятие», - отметил специалист.

По его мнению, разработка самостоятельно думающей автоматизированной системы - это перспектива отдаленного будущего.