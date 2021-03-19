Сквозь минные поля и горящие бревна: в Южном военном округе определился победитель инженерных конкурсов АрМИ

В Ростовской области на полигоне Бородиновский завершился окружной этап ЮВО по конкурсам АрМИ «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В конкурсах приняло участие около двух сотен человек из инженерных частей ЮВО, располагающихся в Крыму, на Кубани, в Ставрополье, в Ростовской области и на Северном Кавказе. Всего было представлено десять команд - четыре в «Безопасном маршруте» и шесть в «Инженерной формуле».

В последнем конкурсе использовались тяжелые механизированные мосты ТММ-3, инженерные машины разграждения ИМР-2 машины для отрывки котлованов МДК-3, путепрокладчики БАТ-2 и плавающие транспортеры ПТС-2.

Все это было нужно для преодоления 4-километровой эстафеты. Чтобы ее пройти, нужно было активно задействовать технику и умения инженерного обеспечения.

А в «Безопасном маршруте» военным инженерам пришлось обеспечивать продвижение танковых подразделений через метровый брод, дистанционно установленное минное поле, горящие бревна, 40-метровый в ширину противотанковый ров и разрушенный участок пути длиной в полсотни метров.

Победителем соревнований по обоим конкурсам стала 11-я отдельная инженерная бригада ЮВО. Это не стало чем-то удивительным - она стабильно завоевывает места на международных конкурсах АрМИ за последние три года.