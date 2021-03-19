Ребенка без признаков жизни нашли на месте взрыва в жилом доме в Химках
Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
На месте взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковных Химках нашли ребенка без признаков жизни. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось об одном погибшем. Из-под обломков также эвакуировали одного ребенка.
Общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. В настоящий момент в ликвидации последствий происшествия задействованы 57 человек и 15 единиц техники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошла трагедия.