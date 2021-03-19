«Я доверяю российской науке»: более 180 иностранных военных атташе привились от COVID-19

Сто восемьдесят три иностранных военных атташе провакцинировались от коронавируса в Москве. Процедура прошла в лечебно-диагностическом центре Министерства обороны РФ.

Первый компонент «Спутника V» получили представители 34 государств. Специально для этого российское военное ведомство выделило отдельное помещение, пригласило переводчиков, а также обеспечило соблюдение религиозных и культурных требований, которых придерживаются гости. Некоторые из них стали первыми гражданами своих стран, кто привился российским препаратом.

«Я решил привиться российской вакциной «Спутник V», потому что я доверяю российской науке», - сказал военный атташе Боснии и Герцеговины Раде Симич после вакцинации.

Перед началом процедуры всем вакцинируемым измерили температуру, а также рассказали о воздействии препарата на организм. Прививались только те, кто раньше не болел COVID-19.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана центром имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.