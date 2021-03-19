За сутки в РФ выявлено 9 699 новых случаев заболевания COVID-19
Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что, несмотря на снижение заболеваемости, расслабляться россиянам по поводу эпидемии пока не стоит.
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В России за истекшие 24 часа прибавилось 9 699 пациентов с инфекцией коронавируса. Об этом сообщили 19 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Как заявила 17 марта заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева, заболеваемость коронавирусом в России снижается и ситуация стала более стабильной. Однако, несмотря на это, эпидемиологическую обстановку специалисты все же еще называют «напряженной».
Глава ведомства Анна Попова напомнила, что даже перенесший COVID-19 человек может быть носителем инфекции, поэтому он должен носить маску.