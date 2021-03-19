Из-под завалов в многоэтажке в подмосковных Химках эвакуирован ребенок, один человек погиб

При взрыве в квартире многоэтажного дома в подмосковных Химках погиб один человек. Из-под обломков эвакуировали одного ребенка. Об этом сообщили в МЧС.

Общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. В настоящий момент в ликвидации последствий происшествия задействованы 57 человек и 15 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошла трагедия.

«На месте работают оперативные экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Ситуация находится под контролем», - сообщается в Telegram-канале Воробьева.

ЧП произошло на восьмом этаже жилого дома на улице Зеленая. Сейчас на месте происшествия работают подразделения, разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами.