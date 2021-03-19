Путин на встрече с Совбезом обсудил борьбу с организованной преступностью
Российский лидер призвал рассмотреть отдельные «чувствительные аспекты этого направления деятельности».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил борьбу с организованной преступностью.
Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции. О ситуации президенту доложили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. Российский лидер призвал рассмотреть отдельные «чувствительные аспекты этого направления деятельности».