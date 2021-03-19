В стране и мире Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский Алена Миронова Причиной стала коронавирусная инфекция. Актеру было 73 года. © Фото: Центральный академический Театр Российской Армии Читайте нас на: Актер Театра российской армии, заслуженный артист России Виталий Стремовский умер на 74-м году жизни. Причиной стал коронавирус. «К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», – написал сын артиста Илья Стремовский в Facebook. О дате и месте прощания с заслуженным артистом России будет известно позднее. Виталий Стремовский с 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году он получил режиссерское образование в училище им. Щукина и поставил несколько спектаклей. Среди них - «Марио и фокусник», «Старый холостяк и распутники», «Схватка». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика