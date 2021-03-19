Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский
Причиной стала коронавирусная инфекция. Актеру было 73 года.
© Фото: Центральный академический Театр Российской Армии
Актер Театра российской армии, заслуженный артист России Виталий Стремовский умер на 74-м году жизни. Причиной стал коронавирус.
«К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», – написал сын артиста Илья Стремовский в Facebook.
О дате и месте прощания с заслуженным артистом России будет известно позднее.
Виталий Стремовский с 1972 года служил в Театре российской армии. В 1986 году он получил режиссерское образование в училище им. Щукина и поставил несколько спектаклей. Среди них - «Марио и фокусник», «Старый холостяк и распутники», «Схватка».