Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.
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В жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах, ЧП случилось на улице Зеленой.
«Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Из окна квартиры на восьмом этаже, где и произошло ЧП, валит дым. Информация о пострадавших уточняется.