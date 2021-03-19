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Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках

10:47 19.03.2021
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.
Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках
© Фото: ТРК "Звезда"
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В жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах, ЧП случилось на улице Зеленой. 

«Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Из окна квартиры на восьмом этаже, где и произошло ЧП, валит дым. Информация о пострадавших уточняется.

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