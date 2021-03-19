В стране и мире Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах, ЧП случилось на улице Зеленой. «Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы», - цитирует ТАСС собеседника агентства. Из окна квартиры на восьмом этаже, где и произошло ЧП, валит дым. Информация о пострадавших уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика